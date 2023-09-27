Осадченко Леонид Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадченко Леонид Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1972

Отец: не указан

Мать: Осадченко Людмила Сергеевна

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