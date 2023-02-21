Блинова Парасковья Евсегнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Парасковья Евсегнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Блинов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Меркурьевич

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Блинов Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Меркурьевич

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Меркурьевич

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Блинов Григорей Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Меркурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Афанасий Меркурьевич

Смерть
Неизвестно
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