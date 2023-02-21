Блинова Парасковья Евсегнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Блинов Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Меркурьевич
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Блинов Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Меркурьевич
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Меркурьевич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Блинов Григорей Афанасьевич
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно