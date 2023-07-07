Перминова Людмила Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Перминов Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Роман Александрович
Отец ребёнка: Перминов Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перминов Александр Аркадьевич
Смерть
Неизвестно