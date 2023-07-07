Перминова Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Людмила Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зубарева Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Перминов Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Роман Александрович

Отец ребёнка: Перминов Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Александр Аркадьевич

Смерть
Неизвестно