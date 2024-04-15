Щербаков Иван Мануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Иван Мануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.03.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
28.03.1891 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
30.03.1891 ст.
на отведенном кладбище
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