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Щербаков Иван Мануилович
Щербаков Иван Мануилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
28.03.1891 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кровное
, Сумська область
Смерть
28.03.1891 ст.
Кровное
, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
30.03.1891 ст.
на отведенном кладбище
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