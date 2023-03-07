Пальцева Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальцева Татьяна Петровна

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

29.12.1904

Дата смерти

12.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1904

Отец: Петр

Мать: не указана

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1927

Сын: Пальцев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Пальцев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.12.1932

Дочь: Рыбакова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Пальцев Василий Дмитриевич

Горки, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальцев Василий Дмитриевич

Смерть
12.07.1986
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