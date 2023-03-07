Пальцева Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения29.12.1904
Дата смерти12.07.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1927
Сын: Пальцев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Пальцев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.12.1932
Дочь: Рыбакова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Пальцев Василий Дмитриевич
Горки, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1986