Рогозин Иосиф Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Иосиф Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Рогозин Борис Григорьевич

Мать: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рогозин Роман Иосифович

Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Николай Осипович

Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Кирилл Осипович

Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Тихон Осипович

Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Иван Осипович

Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рогозин Стефан Осипович

Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
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