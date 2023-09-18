Рогозин Иосиф Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Рогозин Борис Григорьевич
Мать: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Рогозина Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно