Сундуков Борис Петрович
Место рожденияпос. Федоровка (Майская Ночь) Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Дата рождения09.05.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Федоровка (Майская Ночь) Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
12.02.1973
Дочь: Сундукова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Сундукова-Казакова Надежда Николаевна
пос. Урожайный Дергачевский р-он Саратовская обл.