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Сундуков Борис Петрович

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Место рождения

пос. Федоровка (Майская Ночь) Дергачёвский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

09.05.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Федоровка (Майская Ночь) Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
12.02.1973

Дочь: Сундукова Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Сундукова-Казакова Надежда Николаевна

пос. Урожайный Дергачевский р-он Саратовская обл.
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