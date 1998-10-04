Гончарова - Медведкова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1906
Дата смерти04.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1946
Дочь: Гончарова - Севостьянова Людмила Лукьяновна
Отец ребёнка: Гончаров Лукьян Яковлевич
Рождение ребёнка
26.07.1951
Дочь: Конкова Елена Лукьяновна
Отец ребёнка: Гончаров Лукьян Яковлевич
Смерть
04.10.1998