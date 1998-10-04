Гончарова - Медведкова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова - Медведкова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1906

Дата смерти

04.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1946

Дочь: Гончарова - Севостьянова Людмила Лукьяновна

Отец ребёнка: Гончаров Лукьян Яковлевич

Рождение ребёнка
26.07.1951

Дочь: Конкова Елена Лукьяновна

Отец ребёнка: Гончаров Лукьян Яковлевич

Смерть
04.10.1998
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