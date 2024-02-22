Любанько Любонька Дмитрий Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любанько Любонька Дмитрий Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1909

Дата смерти

04.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Любонька Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любанько Смирнова Екатерина Федоровна

Смерть
04.11.1980
Москва, город федерального значения Москва
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