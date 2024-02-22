Любанько Любонька Дмитрий Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1909
Дата смерти04.11.1980
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Любонька Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любанько Смирнова Екатерина Федоровна
Смерть
04.11.1980
Москва, город федерального значения Москва