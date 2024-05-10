Монвиж-Монтвид Нина Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Монвиж-Монтвид Август Людвигович (Львович)
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год | В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирована в дек. 1919 – фев. 1920 из Одессы в Салоники на корабле «Рио-Пардо». На май 1920... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАРФ - Государственный Архив Российской Федерации | ГА РФ создан в 1992 г. и является правопреемником Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Адрес-календарь Российской империи | Общая роспись начальствующих и прочих должостных лиц в Российской Империи. | Официальный справочник. | 1911 г. Ч. 1, с. 1442
Смерть
После 1931