Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Артемьев Терей(Тверень, Терентий)

Мать: Иванова Тойсвер(Анна)

Смерть
Неизвестно
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