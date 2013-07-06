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Егурнова Ульяна Алексеевна
Егурнова Ульяна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.2013
Пол
Женский
Отец
Егурнов Алексей Александрович
1986 г.р.
Мать
Егурнова (Щетинина) Елена Николаевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2013
Отец:
Егурнов Алексей Александрович
Мать:
Егурнова Елена Николаевна
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