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Корнилий Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

08.02.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Максим Дмитриев

Мать: Екатерина Феодосиева

Рождение ребёнка
15.08.1841 ст.

Дочь: Василиса Корнилиева

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Рождение ребёнка
27.11.1845 ст.

Сын: Наум Корнилиев

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Семенова

Смерть
08.02.1846 ст.
Причина смерти: от угара