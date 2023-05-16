Корнилий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смерти08.02.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: Максим Дмитриев
Мать: Екатерина Феодосиева
Рождение ребёнка
15.08.1841 ст.
Дочь: Василиса Корнилиева
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
27.11.1845 ст.
Сын: Наум Корнилиев
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Семенова
Смерть
08.02.1846 ст.
Причина смерти: от угара