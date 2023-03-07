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Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Байрамгул Шагиахметов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Байрамгулова Фатхия Хажиахметовна

Мать ребёнка: Байрамгулова Факиля

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Байрамгулов Зекериян Хажиахметович

Мать ребёнка: Байрамгулова Факиля

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Байрамгулов Мунир Хажиахметович

Мать ребёнка: Байрамгулова Факиля

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Байрамгулова Гатия Хажиахметовна

Мать ребёнка: Байрамгулова Факиля

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрамгулова Факиля

Смерть
Неизвестно
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