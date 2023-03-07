Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Байрамгул Шагиахметов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Байрамгулова Фатхия Хажиахметовна
Мать ребёнка: Байрамгулова Факиля
Рождение ребёнка
1926
Сын: Байрамгулов Зекериян Хажиахметович
Мать ребёнка: Байрамгулова Факиля
Рождение ребёнка
1933
Сын: Байрамгулов Мунир Хажиахметович
Мать ребёнка: Байрамгулова Факиля
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Байрамгулова Гатия Хажиахметовна
Мать ребёнка: Байрамгулова Факиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байрамгулова Факиля
Смерть
Неизвестно