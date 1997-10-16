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Панферов Виктор Михайлович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

27.01.1916

Дата смерти

16.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
09.10.1943

Жена: Панферова Ольга Македоновна

Москва, город федерального значения Москва
Вступление в партию
1944
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1946 по Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
МГУ им. Ломоносова
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панферова Ольга Македоновна

Место жительства
Около 1950
Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
С 1958
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.10.1997
Москва, город федерального значения Москва
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