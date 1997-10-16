Панферов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.01.1916
Дата смерти16.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1943
Вступление в партию
1944
Работа или профессия
С 1946 по Неизвестно
МГУ им. Ломоносова
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панферова Ольга Македоновна
Место жительства
Около 1950
Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
С 1958
Смерть
16.10.1997