Истомин Иван Евфимиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 20 мая 1913г Жених: деревни Поддубровки запасной канонир Петр Димитриев Федяков, православный, первым браком, 24г Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Татиана Василиева Истом... Показать все
Место жительства
1914
ГАСО ф6 о17 3 февраля 1914г Жених: Сокольского села Иоанн Димитриев Федяков, православный, первым браком, 19лет Невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь девица Параскева Фиренгова Маркова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно