Истомин Иван Евфимиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Иван Евфимиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20 мая 1913г Жених: деревни Поддубровки запасной канонир Петр Димитриев Федяков, православный, первым браком, 24г Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Татиана Василиева Истом... Показать все
Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3 февраля 1914г Жених: Сокольского села Иоанн Димитриев Федяков, православный, первым браком, 19лет Невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь девица Параскева Фиренгова Маркова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно
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