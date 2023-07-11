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Большов Василий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новокрещенова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Большова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Большова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большова Валентина Николаевна