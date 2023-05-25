Савчук Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1979

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1979

Отец: Пехотин Иван Васильевич

Мать: Пехотина Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
21.01.2001

Сын: Савчук Денис Николаевич

Отец ребёнка: Савчук Николай Михайлович

Рождение ребёнка
29.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савчук Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.09.2012

Дочь: Савчук Анна Николаевна

Отец ребёнка: Савчук Николай Михайлович