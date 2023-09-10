Гришин Василий Михайлович
Место рожденияд.Гремячий Лог, Плавского р-на.
Дата рождения1900
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Гришин Михаил
Мать: Гришина Наталья
д.Гремячий Лог, Плавского р-на.
Жил в Ленинграде.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Гришин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941