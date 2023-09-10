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Гришин Василий Михайлович

Место рождения

д.Гремячий Лог, Плавского р-на.

Дата рождения

1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гришин Михаил

Мать: Гришина Наталья

д.Гремячий Лог, Плавского р-на.
Жил в Ленинграде.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Гришин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
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