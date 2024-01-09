Зешкова Агафья (Агафия) Аксентьева (дочь) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зешкова Агафья (Агафия) Аксентьева (дочь)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834 ст.

Дата смерти

После 10.11.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1823 или 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЗ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1834 ст.

Отец: А(в)ксентий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1852 ст.

Муж: Зешков Егор (Георгий) Зиновьев (сын)

Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.

Сын: Зешков Иван (Иоанн) Егоров (сын)

Отец ребёнка: Зешков Егор (Георгий) Зиновьев (сын)

Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 10.11.1887 ст.

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