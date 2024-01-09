Зешкова Агафья (Агафия) Аксентьева (дочь)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834 ст.
Дата смертиПосле 10.11.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834 ст.
Отец: А(в)ксентий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1852 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.
Сын: Зешков Иван (Иоанн) Егоров (сын)
Отец ребёнка: Зешков Егор (Георгий) Зиновьев (сын)
Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 10.11.1887 ст.