Лещинер Генрих Менделевич
Место рожденияОдесса, Украина, СССР
Дата рождения01.08.1919
Дата смерти02.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919
Отец: Лещинер Мендель
Мать: Лещинер Софья
Одесса, Украина, СССР
Рождение ребёнка
30.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лещинер Сарра Шмерковна
Симферополь, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лещинер Сарра Шмерковна
Смерть
02.01.1982