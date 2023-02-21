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Лещинер Генрих Менделевич

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Место рождения

Одесса, Украина, СССР

Дата рождения

01.08.1919

Дата смерти

02.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919

Отец: Лещинер Мендель

Мать: Лещинер Софья

Одесса, Украина, СССР
Рождение ребёнка
30.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лещинер Сарра Шмерковна

Симферополь, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещинер Сарра Шмерковна

Смерть
02.01.1982
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