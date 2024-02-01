Тюлькина (Сорокина) Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Степан
Мать: Сорокина Матрена
Рождение ребёнка
25.03.1946
Сын: Тюлькин Александр Александрович
Отец ребёнка: Тюлькин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюлькин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Тюлькин Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно