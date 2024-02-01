Тюлькина (Сорокина) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлькина (Сорокина) Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Степан

Мать: Сорокина Матрена

Рождение ребёнка
25.03.1946

Сын: Тюлькин Александр Александрович

Отец ребёнка: Тюлькин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюлькин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Тюлькин Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюлькин Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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