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Оборин Ион Ермилович
Оборин Ион Ермилович
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Место рождения
Грачевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
1864
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Оборин Ермил Константинович
1845 г.р.
Мать
Оборина Евгения Петрова
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец:
Оборин Ермил Константинович
Мать:
Оборина Евгения Петрова
Грачевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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