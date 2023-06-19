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Оборин Ион Ермилович

Место рождения

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Оборин Ермил Константинович

Мать: Оборина Евгения Петрова

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно