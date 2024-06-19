Касицын Павел Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Касицын Павел Иванович

Место рождения

Чучково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косицын Иван

Мать: не указана

Чучково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касицына (--) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1907

Дочь: Касицына Варвара Павловна

Мать ребёнка: Касицына (--) Варвара Ивановна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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