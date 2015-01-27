Самарин Владимир Борисович
Место рождения
Дата рождения13.02.1966
Дата смерти27.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1966
Рождение ребёнка
22.02.1984
Сын: Самарин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Самарина (Благодарь) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.05.1985
Дочь: Усольцева (Самарина) Алла Владимировна
Мать ребёнка: Самарина (Благодарь) Наталья Дмитриевна
Смерть
27.01.2015