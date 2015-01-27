Самарин Владимир Борисович 13.02.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самарин Владимир Борисович

Место рождения

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

13.02.1966

Дата смерти

27.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1966

Отец: Самарин Борис Александрович

Мать: Самарина Инна Федоровна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.02.1984

Сын: Самарин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Самарина (Благодарь) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.05.1985

Дочь: Усольцева (Самарина) Алла Владимировна

Мать ребёнка: Самарина (Благодарь) Наталья Дмитриевна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
27.01.2015
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

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