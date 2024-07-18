(Бель Соловьева) Регина Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бель Соловьева) Регина Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1932

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1932

Отец: Бель Адольф Семенович

Мать: (Ларионова Бель) Евдокия Степановна

Бракосочетание
1959

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008

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