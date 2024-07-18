(Бель Соловьева) Регина Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1932
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1932
Бракосочетание
1959
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2008