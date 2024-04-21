Кощеева Марфа Епимахова/Епифанова незаконнорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Марфа Епимахова/Епифанова незаконнорожденная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Муж

Вычислено 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: Марфа Прохорова

Бракосочетание
12.10.1858 ст.

Муж: Обухов Василий Иванов

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Поручители по жениху солдаты Егор и Петр Обуховы; По невесте:....
Рождение ребёнка
03.08.1859 ст.

Сын: Обухов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Обухов Василий Иванов

Восприемник поч.Рябиновского кр-н Дамиан Иванов Обухов
Рождение ребёнка
05.10.1860 ст.

Дочь: Обухова Афанасия Васильева

Отец ребёнка: Обухов Василий Иванов

Восприемница из поч.Рябиновского Порезской волости Анна Иванова Обухова
Смерть
Неизвестно

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