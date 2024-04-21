Кощеева Марфа Епимахова/Епифанова незаконнорожденная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: Марфа Прохорова
Бракосочетание
12.10.1858 ст.
Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Поручители по жениху солдаты Егор и Петр Обуховы; По невесте:....
Рождение ребёнка
03.08.1859 ст.
Отец ребёнка: Обухов Василий Иванов
Восприемник поч.Рябиновского кр-н Дамиан Иванов Обухов
Рождение ребёнка
05.10.1860 ст.
Дочь: Обухова Афанасия Васильева
Отец ребёнка: Обухов Василий Иванов
Восприемница из поч.Рябиновского Порезской волости Анна Иванова Обухова
Смерть
Неизвестно