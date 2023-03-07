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Хлопушин Василий Сергеев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Хлопушин Сергей Иванов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Хлопушина Анисья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Хлопушина Анисья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хлопушин Гордей Васильев

Мать ребёнка: Хлопушина Анисья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлопушина Анисья

Смерть
Неизвестно
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