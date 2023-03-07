Хлопушин Василий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Хлопушин Сергей Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Хлопушина Анисья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Хлопушина Анисья
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Хлопушина Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлопушина Анисья
Смерть
Неизвестно