Тотьмянина Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотьмянина Дарья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Митродора Макарова

Отец ребёнка: Тотьмянин Макар Иванов

Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.

Дочь: Мехоношина Домника Макарова

Отец ребёнка: Тотьмянин Макар Иванов

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#162
Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тотьмянин Макар Иванов

Смерть
Неизвестно
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