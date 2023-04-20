Тотьмянина Дарья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Митродора Макарова
Отец ребёнка: Тотьмянин Макар Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.
Дочь: Мехоношина Домника Макарова
Отец ребёнка: Тотьмянин Макар Иванов
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#162
Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно