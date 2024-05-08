Привольный Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привольный Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привольная Елена Викторовна

Рождение ребёнка
17.07.2004

Сын: Привольный Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Привольная Елена Викторовна

Рождение ребёнка
02.10.2006

Сын: Привольный Богдан Дмитриевич

Мать ребёнка: Привольная Елена Викторовна

Рождение ребёнка
23.02.2008

Дочь: Привольная Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Привольная Елена Викторовна

Рождение ребёнка
12.10.2018

Дочь: Привольная Ева-Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Привольная Елена Викторовна

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