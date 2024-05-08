Привольный Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.2004
Сын: Привольный Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Привольная Елена Викторовна
Рождение ребёнка
02.10.2006
Сын: Привольный Богдан Дмитриевич
Мать ребёнка: Привольная Елена Викторовна
Рождение ребёнка
23.02.2008
Дочь: Привольная Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Привольная Елена Викторовна
Рождение ребёнка
12.10.2018
Дочь: Привольная Ева-Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Привольная Елена Викторовна