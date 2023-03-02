Ильминская (Омельченко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильминская (Омельченко) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1957

Дата смерти

12.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1977

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Смерть
12.12.1982
с, Калиновка
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище
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