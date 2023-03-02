Ильминская (Омельченко) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1957
Дата смерти12.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1977
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Смерть
12.12.1982
с, Калиновка
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище