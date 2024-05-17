Шишов Владимир Антонов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шишов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишова Феврония Владимирова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шишова Праскева Владимирова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно