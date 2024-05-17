Шишов Владимир Антонов 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишов Владимир Антонов

Место рождения

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шишов Антон

Мать: не указана

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишова Феврония Владимирова

Мать ребёнка: не указана

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шишова Праскева Владимирова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Шишов Яков Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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