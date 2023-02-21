Половинчик Ксиль Иосифович
Место рожденияд.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Половинчик Иось Янкелевич
Мать: Половинчик Дина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
06.12.1928
Дочь: Островская Дина Ксильевна
Мать ребёнка: Берта Иосифовна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
06.12.1928
Сын: Половинчик Иосиф Ксильевич
Мать ребёнка: Берта Иосифовна
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берта Иосифовна
Смерть
1942
Причина смерти: Medical