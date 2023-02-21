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Половинчик Ксиль Иосифович

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Место рождения

д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Половинчик Иось Янкелевич

Мать: Половинчик Дина

д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
06.12.1928

Дочь: Островская Дина Ксильевна

Мать ребёнка: Берта Иосифовна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
06.12.1928

Сын: Половинчик Иосиф Ксильевич

Мать ребёнка: Берта Иосифовна

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берта Иосифовна

Смерть
1942
Причина смерти: Medical
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