Саулин Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна
Рождение ребёнка
05.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна
Смерть
2007