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Саулин Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна

Рождение ребёнка
12.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна

Рождение ребёнка
05.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна

Смерть
2007

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