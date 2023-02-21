Елисеев Лука Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Лука Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Елисеев Семен Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Елисеев Прокопий Лукич

Мать ребёнка: не указана

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1815 ст.

Сын: Елисеев Родион Лукич

Мать ребёнка: Елисеева Федосья Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Долго не могла найти запись в МК на него, пока все-таки мы не пришли к коллективному решению, что была ошибка, и вместо Луки отцом записан Дмитрий. Дмитрий есть, но по всем записям у него 4 дочери, сы... Показать все
Бракосочетание
Вычислено 1815

Жена: Елисеева Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Елисеев Иван Лукич

Мать ребёнка: не указана

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Елисеев Карп Лукич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Егор Лукич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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