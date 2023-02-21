Елисеев Лука Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Елисеев Семен Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1815 ст.
Сын: Елисеев Родион Лукич
Мать ребёнка: Елисеева Федосья Ивановна
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Долго не могла найти запись в МК на него, пока все-таки мы не пришли к коллективному решению, что была ошибка, и вместо Луки отцом записан Дмитрий. Дмитрий есть, но по всем записям у него 4 дочери, сы... Показать все
Бракосочетание
Вычислено 1815
Рождение ребёнка
1815
Сын: Елисеев Иван Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Елисеев Карп Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Егор Лукич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно