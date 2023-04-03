Тишкова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Тишков Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишков Александр Александрович
Отец ребёнка: Тишков Александр Гаврилович
Смерть
2016