Ильина (Шеринг) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1827
Дата смерти19.09.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ильин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Бракосочетание
1855
Супруг(-а): Александра Федоровна Federovna Ильина (Шеринг)
Рождение ребёнка
07.08.1857
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
04.10.1858
Сын: Ильин Афиноген Алексеевич
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ляпунова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
27.01.1861
Дочь: Вольская (фон Вольски?) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
27.01.1861
Дочь: Исполатова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Амиа (Амалия?)
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
26.01.1867
Дочь: Купреянова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Савицкая Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Смерть
19.09.1888
Похороны
Неизвестно
Sari; Kr. Nov. Ladoga