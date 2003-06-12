Финогенова (Свиридова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогенова (Свиридова) Зинаида Михайловна

Место рождения

дер. Подмакарьево Милославский район Рязанская область

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

12.06.2003

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: Свиридов Михаил Петрович

Мать: Свиридова (Егорова) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогенов Николай Афанасиевич

Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.06.2003

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