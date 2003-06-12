Финогенова (Свиридова) Зинаида Михайловна
Место рождениядер. Подмакарьево Милославский район Рязанская область
Дата рождения20.10.1929
Дата смерти12.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.06.2003