Минкин Гарифулла N1C1 Калимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкин Гарифулла N1C1 Калимуллович

Место рождения

д.Альменево,Козловского р-на ЧАССР

Дата рождения

30.06.1908

Дата смерти

03.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1908

Отец: Минкин Калимулла N1C1 Валиулла Улы

Мать: Хадичабану Мулла Габделкави Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минкина (Лившиц) Рахиля Роха Мовшевна

Образование
Неизвестно
Среди приложенных фото есть и метрика о рождении Гарифуллы в 1908г в д. Альменево Чебоксарского уезда из архива НАРБ. В переводе с арабицы она означает: Мальчик №6 Гарифулла, родился 30.06, его отец С... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1942

Сын: Минкин Юра (Ильдар) Брат

Мать ребёнка: Минкина (Лившиц) Рахиля Роха Мовшевна

Рождение ребёнка
12.02.1947

Дочь: (Минкина) Флора

Мать ребёнка: Минкина (Лившиц) Рахиля Роха Мовшевна

Рождение ребёнка
08.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минкина (Лившиц) Рахиля Роха Мовшевна

Смерть
03.07.1984

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