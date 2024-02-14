Минкин Гарифулла N1C1 Калимуллович
Место рожденияд.Альменево,Козловского р-на ЧАССР
Дата рождения30.06.1908
Дата смерти03.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Среди приложенных фото есть и метрика о рождении Гарифуллы в 1908г в д. Альменево Чебоксарского уезда из архива НАРБ. В переводе с арабицы она означает: Мальчик №6 Гарифулла, родился 30.06, его отец С... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1942
Мать ребёнка: Минкина (Лившиц) Рахиля Роха Мовшевна
Рождение ребёнка
12.02.1947
Дочь: (Минкина) Флора
Мать ребёнка: Минкина (Лившиц) Рахиля Роха Мовшевна
Рождение ребёнка
08.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минкина (Лившиц) Рахиля Роха Мовшевна
Смерть
03.07.1984