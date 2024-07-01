Троицкая (Икрина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроицкая (Икрина) Мария Александровна

Троицкая (Икрина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Александр Александрович

Место жительства
Неизвестно
Сокуры, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1900

Дочь: (Троицкая) Мария Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Александрович

Сокуры, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви села Сокуры за 1900 г. есть запись: 12 февраля родилась (12 февраля крещена) Мария. Родители: села Сокуров священник Александр Александров Троицкий и законная его... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1903

Сын: Троицкий Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Александрович

Сокуры, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви села Сокуры за 1903 г. есть запись: 27 мая родился (1 июня крещен) Анатолий. Родители: села Сокуров священник Александр Троицкий и жена его Мария Александрова, об... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1907

Дочь: (Троицкая) Евлампия Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Александрович

Сокуры, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви села Сокуры за 1907 г. есть запись: 22 августа родилась (23 августа крещена) Евлампия. Родители: села Сокуров священник Александр Александров Троицкий и законная ... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1910

Дочь: (Троицкая) Александра Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Александрович

Сокуры, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви села Сокуры за 1910 г. есть запись: 20 марта родилась (22 марта крещена) Александра. Родители: села Сокуров священник Александр Александров Троицкий и законная же... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.