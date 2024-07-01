Троицкая (Икрина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1900
Дочь: (Троицкая) Мария Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Александрович
В метрической книге Покровской церкви села Сокуры за 1900 г. есть запись: 12 февраля родилась (12 февраля крещена) Мария. Родители: села Сокуров священник Александр Александров Троицкий и законная его... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1903
Сын: Троицкий Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Александрович
В метрической книге Покровской церкви села Сокуры за 1903 г. есть запись: 27 мая родился (1 июня крещен) Анатолий. Родители: села Сокуров священник Александр Троицкий и жена его Мария Александрова, об... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1907
Дочь: (Троицкая) Евлампия Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Александрович
В метрической книге Покровской церкви села Сокуры за 1907 г. есть запись: 22 августа родилась (23 августа крещена) Евлампия. Родители: села Сокуров священник Александр Александров Троицкий и законная ... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1910
Дочь: (Троицкая) Александра Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Александрович
В метрической книге Покровской церкви села Сокуры за 1910 г. есть запись: 20 марта родилась (22 марта крещена) Александра. Родители: села Сокуров священник Александр Александров Троицкий и законная же... Показать все
Смерть
Неизвестно