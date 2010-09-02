Гаранин Данил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранин Данил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2010

Отец: Гаранин Владимир

Мать: Гаранина Юлия Викторовна

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