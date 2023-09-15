Хабарова (Заворотова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1904
Дата смерти10.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1904
Метрическая книга Ратмеровской Ильинской церкви Палемской волости 1901-1909 гг. Фонд 364, опись 1, дело 8022, связка 692. 1904 год запись №42 о родившихся 7 октября, крещение 7 октября - Пелагея. ... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1931
Дочь: Воронина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Хабаров Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1931
Дочь: Воронина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Хабаров Александр Григорьевич
Смерть
10.02.1993