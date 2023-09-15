Хабарова (Заворотова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабарова (Заворотова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Шемякино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

19.10.1904

Дата смерти

10.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1904

Отец: Заворотов Андрей Стефанович

Мать: Заворотова Александра Андриановна

Шемякино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Метрическая книга Ратмеровской Ильинской церкви Палемской волости 1901-1909 гг. Фонд 364, опись 1, дело 8022, связка 692. 1904 год запись №42 о родившихся 7 октября, крещение 7 октября - Пелагея. ... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1931

Дочь: Воронина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Хабаров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
10.06.1931

Дочь: Воронина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Хабаров Александр Григорьевич

Смерть
10.02.1993
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