Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна
женский, родилась 07.10.1985
ОтецБорцов НиколайНеизвестно г.р.
МатьБорцова (Тихонова) Валентина Николаевна01.05.1966 г.р.
Супруги
Шастов Андрей16.06.1981 г.р.
Дети
Шастова Кристина Андреевна03.10.2008 г.р.
Шастов Кирилл Андреевич26.10.2011 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шастов Андрей
Рождение ребёнка
03.10.2008
Дочь: Шастова Кристина Андреевна
Отец ребёнка: Шастов Андрей
Рождение ребёнка
26.10.2011
Отец ребёнка: Шастов Андрей