Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна 07.10.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шастова (Борцова) Татьяна Николаевна

Автор
АК
Калмыкова А.

женский, родилась 07.10.1985

Отец
Борцов НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Борцова (Тихонова) Валентина Николаевна01.05.1966 г.р.
Супруги
Шастов Андрей16.06.1981 г.р.
Дети
Шастова Кристина Андреевна03.10.2008 г.р.
Шастов Кирилл Андреевич26.10.2011 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1985

Отец: Борцов Николай

Мать: Борцова (Тихонова) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шастов Андрей

Рождение ребёнка
03.10.2008

Дочь: Шастова Кристина Андреевна

Отец ребёнка: Шастов Андрей

Рождение ребёнка
26.10.2011

Сын: Шастов Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Шастов Андрей

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