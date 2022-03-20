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Бурнаева Анна Александровна
Бурнаева Анна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2022
Пол
Женский
Отец
Бурнаев Александр Михайлович
1987 г.р.
Мать
Бурнаева Елена Андреевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2022
Отец:
Бурнаев Александр Михайлович
Мать:
Бурнаева Елена Андреевна
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