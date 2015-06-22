Орлова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1942
Дата смерти22.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1964
Отец ребёнка: Леденцов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1972
Дочь: Леденцова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Леденцов Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.2015