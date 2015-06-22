Орлова Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1942

Дата смерти

22.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Леденцов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Леденцов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1972

Дочь: Леденцова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Леденцов Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Юрий Иванович

Смерть
22.06.2015