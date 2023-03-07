Безгодов Архипп Максимович
Место рождения
Дата рождения13.02.1801 ст.
Дата смертиПосле 30.01.1844 ст.
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
13.02.1801 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
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Бракосочетание
12.02.1826 ст.
Невеста - городищенских деревень умершего крестьянина Тихона Мальцова дочь девица Агафья, первым браком. Жених - Место происхождения: завод Пожевский. Заводской работник. Дата бракосочетания: 12.02.1... Показать все
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Безгодов Георгий (Егор) Архипович
Мать ребёнка: Безгодова Агафья Тихоновна
Год рождения высчитан по дате смерти. Место рождения - предположительное, первоначально - на основании найденной мной в архиве записи в МК о венчании его дочери Феклы Георгиевны Безгодовой ( с Николае... Показать все
Бракосочетание
30.01.1844 ст.
Место происхождения: завод Пожевской Мастеровой. Второй брак, в 38 лет, вдовец - 30.01.1844 г. с 40-летней вдовой заводского ремесленника Ивана Коракина Екатериной Иларионовной Коракиной. Поручители... Показать все
Смерть
После 30.01.1844 ст.
Дата смерти приблизительная - за отсчет взята дата второго венчания. Аватар - Пожевский завод, на котором работал он и его отец.