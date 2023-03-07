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Безгодов Архипп Максимович

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Место рождения

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.02.1801 ст.

Дата смерти

После 30.01.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.
1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1801 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
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Бракосочетание
12.02.1826 ст.

Жена: Безгодова Агафья Тихоновна

Невеста - городищенских деревень умершего крестьянина Тихона Мальцова дочь девица Агафья, первым браком. Жених - Место происхождения: завод Пожевский. Заводской работник. Дата бракосочетания: 12.02.1... Показать все
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Безгодов Георгий (Егор) Архипович

Мать ребёнка: Безгодова Агафья Тихоновна

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Год рождения высчитан по дате смерти. Место рождения - предположительное, первоначально - на основании найденной мной в архиве записи в МК о венчании его дочери Феклы Георгиевны Безгодовой ( с Николае... Показать все
Бракосочетание
30.01.1844 ст.

Жена: Безгодова Екатерина Иларионовна

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место происхождения: завод Пожевской Мастеровой. Второй брак, в 38 лет, вдовец - 30.01.1844 г. с 40-летней вдовой заводского ремесленника Ивана Коракина Екатериной Иларионовной Коракиной. Поручители... Показать все
Смерть
После 30.01.1844 ст.
Дата смерти приблизительная - за отсчет взята дата второго венчания. Аватар - Пожевский завод, на котором работал он и его отец.
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