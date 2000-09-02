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Гудков Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1947

Дата смерти

02.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1947

Отец: Гудков Федор Семенович

Мать: Гудкова Ольга Михайловна

Бракосочетание
1970

Жена: Гудкова Лидия Викторовна

Рождение ребёнка
17.04.1971

Сын: Гудков Олег Михайлович

Мать ребёнка: Гудкова Лидия Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.03.1982

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Гудкова Лидия Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
02.09.2000
город Красноярск
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
город Красноярск
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