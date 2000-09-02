Гудков Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1947
Дата смерти02.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1947
Отец: Гудков Федор Семенович
Мать: Гудкова Ольга Михайловна
Бракосочетание
1970
Жена: Гудкова Лидия Викторовна
Рождение ребёнка
17.04.1971
Мать ребёнка: Гудкова Лидия Викторовна
Рождение ребёнка
07.03.1982
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Гудкова Лидия Викторовна
Смерть
02.09.2000
город Красноярск
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
город Красноярск