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Якушева Федора Денисовна

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1905 ст.

Дата смерти

30.03.1962

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1905 ст.

Отец: Ибаев Денис Никифорович

Мать: Анисия Евстафьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
14.11.1905 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемники: деревни Евлево отставной рядовой Василий Григорьев и той же деревни крестьянская девица Мария Никифорова (сестра отца)
Смерть
30.03.1962
Похороны
Неизвестно
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://billiongraves.com/grave/-/23439124
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