Якушева Федора Денисовна
Место рождения
Дата рождения13.11.1905 ст.
Дата смерти30.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1905 ст.
Отец: Ибаев Денис Никифорович
Мать: Анисия Евстафьева
Крещение
14.11.1905 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемники: деревни Евлево отставной рядовой Василий Григорьев и той же деревни крестьянская девица Мария Никифорова (сестра отца)
Смерть
30.03.1962
Похороны
Неизвестно
https://billiongraves.com/grave/-/23439124