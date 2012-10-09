Попроцкая Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1932
Дата смерти09.10.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932
Рождение ребёнка
09.10.1956
Дочь: Машникова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Попроцкий Степан Степанович
Рождение ребёнка
31.08.1958
Дочь: Попроцкая Галина Степановна
Отец ребёнка: Попроцкий Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попроцкая Светлана Степановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2012