Попроцкая Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попроцкая Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1932

Дата смерти

09.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932

Отец: Васильев Иван Игнатьевич

Мать: Шабанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1956

Дочь: Машникова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Попроцкий Степан Степанович

Рождение ребёнка
31.08.1958

Дочь: Попроцкая Галина Степановна

Отец ребёнка: Попроцкий Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попроцкая Светлана Степановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попроцкий Степан Степанович

Смерть
09.10.2012