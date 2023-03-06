(Погорелова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1956
Отец: Погорелов Василий Никифорович
Мать: Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.07.1975
Сын: Шаповалов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Александрович
Рождение ребёнка
24.06.1982
Дочь: Олеся Васильевна
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Петропавловск Камчатский