(Погорелова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Погорелова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1956

Отец: Погорелов Василий Никифорович

Мать: Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.07.1975

Сын: Шаповалов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Александрович

Рождение ребёнка
24.06.1982

Дочь: Олеся Васильевна

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Петропавловск Камчатский
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